Justiça Eleitoral baiana encerra carga e lacração de urnas nesta terça-feira

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) encerra, nesta terça-feira (27/9), o procedimento de carga e lacração das urnas eletrônicas, que serão utilizadas no próximo dia 2 de outubro, quando ocorre as Eleições Municipais 2016. Todo o trabalho acontece no Centro de Apoio Técnico (CAT) do TRE-BA, em Porto Seco Pirajá. Para este ano, é estimado o uso de 35.065 urnas eletrônicas na Bahia, sendo 5.100 nas seções eleitorais da capital.

Neste último dia do procedimento, cinco zonas eleitorais (2ª, 17ª, 18ª, 19ª e 20ª) participam dos trabalhos. A atividade consiste, basicamente, na inserção de dados de candidatos e eleitores, que, armazenados nos flashs cards (cartão de memória), são colocados nas urnas.

A preparação das urnas eletrônicas é feita em sessão pública e todo o procedimento é acompanhado por juízes eleitorais, promotores de justiça, defensores públicos, integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Bahia (OAB-BA) e representantes dos partidos, coligações e candidatos.

Depois de carregadas e lacradas, as urnas são armazenadas até que sejam distribuídas para as seções eleitorais a serem instaladas nas eleições deste ano. A distribuição das urnas para os locais de votação acontece neste sábado, 1º de outubro, um dia antes do pleito.