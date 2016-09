Homem é assassinado a tiros no George Américo; assassino é preso em flagrante

Na manhã desta terça-feira (27), Reidson Queiroz Santos, 20 anos, foi assassinado com cerca de 15 disparos de arma de fogo, na rua Travessa Antônio de Carvalho, bairro George Américo, em Feira de Santana.

O autor do crime, Iure Santos Pereira ,foi preso em flagrante por policiais da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) que passava pelo local. Com ele, a polícia encontrou armas, munições e celulares. Outro homem que teria participado do crime não foi encontrado até o momento.

Segundo informações da polícia, tanto a vítima quanto os criminosos têm envolvimento com tráfico e uso de drogas. Iure foi encaminhado para Delegacia de Homicídio de Feira de Santana.

O corpo de Reidson foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para ser necropsiado.