Rui Costa considera equivocada a posição do Ministério Público, que pediu o cancelamento da seleção de pessoal relâmpago feita para contratação de pessoal para trabalhar na UPA ao lado do Clériston Andrade, que o governador veio inaugurar hoje em Feira de Santana. Ele argumentou que cabe à Organização Social contratada pelo estado como gestora da unidade (o Instituto Fernando Filgueiras) decidir a forma de contratação, sem interferência do governo. O argumento foi reforçado pelo secretário de Saúde, Fábio Villas Boas, que disse que a interpretação dos promotores que expediram a recomendação para cancelar o processo seletivo está errada e que decisões do STF já estabeleceram que o estado tem o direito de terceirizar serviços mesmo na área de Saúde. Na “recomendação administrativa”, assinada pelos promotores Tiago Quadros e Laise Carneiro, o Supremo Tribunal Federal é citado também, com entendimento contrário ao do secretário. Os promotores dizem que na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ficou decidido que os contratos das O.S. envolvendo recursos públicos e seleção de pessoal têm que ser “conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal”. A UPA foi inaugurada na manhã de hoje pelo governador Rui Costa, que veio a Feira também para a entrega oficial do Centro de Reservação Norte da Embasa, três grandes reservatórios, situados no bairro Campo Limpo.