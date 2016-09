Pesquisa é para induzir o voto, mas não acerta, diz Rui

Na visita de hoje (27) a Feira de Santana, o governador baiano deu a resposta que já ficou clássica, quando perguntado pelo repórter Jota Bezerra, sobre o resultado de pesquisas do Ibope que dão vitória de José Ronaldo no primeiro turno, com ampla vantagem. “Você só está me entrevistando hoje porque a pesquisa não acerta o resultado da eleição”, respondeu, referindo-se a quando concorreu contra Paulo Souto em 2014 e o Ibope dava a vitória ao candidato do DEM, durante a maior parte do tempo de campanha. Rui acabou eleito no primeiro turno.

O governador procurou desmerecer a validade das pesquisas eleitorais, dizendo que não se baseia nelas, que elas não acertam (citou o exemplo similar de quando Wagner concorreu ao governo), que são úteis mesmo é para o dono do instituto de pesquisas, que ganha dinheiro e sobretudo, porque “a pesquisa só tem uma finalidade. Tentar influenciar, induzir, o voto do eleitor”.

De acordo com Rui (que também faz pesquisas, para consumo interno, é claro), é só “pra isso que pesquisa serve. Pra mais nada. Ou seja, é pra influenciar a decisão das pessoas”.

A eleição em Feira de Santana terá uma última pesquisa Ibope encomendada pela TV Subaé, que será divulgada no sábado, véspera da votação.