Campanha: José Ronaldo tem saldo de R$ 387 mil; Zé Neto tem déficit de R$ 133 mil

Entre os seis candidatos que disputam a prefeitura de Feira de Santana, apenas um gastou mais do que arrecadou até o momento na campanha: Zé Neto (PT).

De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nem mesmo os R$ 122 mil tirados do próprio bolso ajudaram o petista. Sem doações do partido, Neto arrecadou R$ 211.600, enquanto gastou R$ 344.965 – ou seja, um déficit de R$ 133.365.

O candidato Leonardo Pedreira (PCO) não apresentou receitas nem despesas até esta terça-feira (27).

Já o maior saldo foi registrado por José Ronaldo (DEM). Com um aporte de R$ 800 mil dos diretórios do Democratas, a receita chegou a R$ 933.794. Como as despesas somam R$ 546.530, Ronaldo ainda tem R$ 387.264 para gastar na campanha nesta semana.

O postulante que mais tirou dinheiro do próprio bolso foi Jairo (PP). Até o momento, sua campanha contra com R$ 289 mil de recursos próprios, o equivalente a 98% do total de receitas, de R$ 295 mil. Como as despesas chegam a R$ 260.202, o seu saldo é de R$ 34.798.

Jhonatas Monteiro (PSOL) se destaca pelo apoio dado por pessoas físicas, que representa 55% dos R$ 44.072 arrecadados. A doação do seu partido chega a R$ 44% deste total. Com despesas de R$ 28.863, ele ainda possui R$ 15.209. O menor saldo é o de Angelo Almeida (PSB), que ainda tem para gastar R$ 14.483 dos R$ 93 mil arrecadados. Suas despesas somam, até o momento, R$ 78.517. As informações são do Bahia Notícias.