Cidades do oeste e sudoeste têm decretos de emergência por estiagem reconhecidos

Mais três cidades tiveram decretos de emergência por estiagem reconhecidos pelo Estado nesta quarta-feira (28). Paratinga, na região do Velho Chico, oeste baiano, tem a maior população afetada, em termos proporcionais.

Na cidade, 98,3% dos moradores sofrem com problemas decorridos da falta de água, ou seja, 32,2 mil, dos 32,8 mil habitantes, são afetados. Além de Paratinga, Santa Maria da Vitória, no oeste, tem 35,5% da população prejudicada (ou 14,8 mil dos 41,8 mil habitantes), e Livramento de Nossa Senhora, no sudoeste, apresenta 22,5% da população afetada, ou 10,4 mil dos 46,4 mil moradores.

Em Paratinga e Livramento de Nossa Senhora a condição de emergência vale por 180 dias. Já em Santa Maria da Vitória, o decreto tem duração de 90 dias.