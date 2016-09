Em amistoso, reservas do Bahia enfrentam Flu de Feira no próximo sábado

Após enfrentar o Criciúma na sexta-feira (30) pela Série B do Brasileiro, o técnico Guto Ferreira terá um compromisso no dia seguinte. No Fazendão, os jogadores reservas do Esquadrão enfrentam o Fluminense de Feira, que se prepara para a disputa da Copa Governador do Estado.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube da capital.

Em contato com a reportagem do Bahia Notícias, o presidente do Touro do Sertão, Gerinaldo Costa, indicou a importância do jogo amigável. "A gente tem que buscar a melhor forma de fazer com que os atletas entrem no ritmo da competição. Esse amistoso vale para esse sentido. Teremos uma estreia logo e o técnico [Betinho] nos pediu um amistoso. Mesmo não sendo os titulares, será uma boa forma de preparar nossa equipe", disse. As equipes entram em campo na manhã do sábado (1º), às 9h.