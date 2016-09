Privatização: Lula alerta sobre pacote que incluiria Banco do Brasil, Caixa e Petrobras

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alertou nesta terça-feira (27) sobre um pacote de privatização de empresas estatais que estaria sendo preparado pelo governo federal.

"Se preparem porque logo, logo vem um pacote para se desfazer do Banco do Brasil, da Caixa, para vender a Petrobras, para vender a BR [Distribuidora]. Porque quem não sabe governar, só sabe terceirizar", disse durante ato de campanha do candidato à prefeitura de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad.

Segundo o jornal O Globo, Lula voltou a criticar o projeto do governo Temer que limita o aumento do gasto público. Para o ex-presidente, não é possível melhorar saúde e educação com limitação de recursos.