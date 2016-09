Nobel da Paz e ex-presidente de Israel, Shimon Peres morre aos 93

Shimon Peres, o ex-presidente israelense que ganhou um Prêmio Nobel por seus esforços para selar a paz com os palestinos, morreu aos 93 anos, nesta terça-feira. A condição de Peres piorou na sequência de um acidente vascular cerebral há duas semanas. Ao longo de uma carreira de 70 anos, Peres serviu como primeiro-ministro, presidente e líder do Partido Trabalhista.

Ele foi o último sobrevivente de um grupo de líderes que testemunharam a criação do Estado de Israel, em 1948, incluindo David Ben-Gurion, Moshe Dayan, Golda Meir e Ariel Sharon, entre outros. No auge de sua carreira, ele ganhou um Prêmio Nobel em 1944 Pot negociar um acordo de paz entre israelenses e palestinos. A morte do líder israelense causou repercussão em todo o mundo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se manifestou sobre a morte. "Shimon dedicou sua vida ao renascimento de nosso povo. Era um visionário que olhava para o futuro. Era também um paladino da defesa de Israel", declarou.

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lamentou a morte do "querido amigo". "Foi um pai fundador do Estado de Israel e um homem de Estado cujo compromisso com a segurança e a busca da paz era fundamentado em sua inquebrantável força moral e em seu inquebrantável otimismo. Há poucas pessoas com quem compartilhamos este mundo capazes de mudar o curso da história humana (..). Meu amigo Shimon era uma destas pessoas”, afirmou. Ainda se manifestaram o presidente da França, Françoise Hollande; os ex-presidentes dos Estados Unidos, Bill Clinton e George W. Bush; o presidente da Alemanha, Joachim Gauck; o presidente do México, Enrique Pieña Neto; entre outros (Matheus Maderal, com informações da AP e da Dow Jones Newswires).