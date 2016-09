Leilão do Detran arrecada R$ 957 mil e segue amanhã em Feira de Santana

O leilão do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), nesta quarta-feira (28), registrou 1,5 mil lances online e 500 presenciais, com o auditório do órgão lotado, em Salvador. Foram comercializados 375 veículos e sucatas apreendidos pelo orgão na capital baiana, com arrecadação de R$ 957 mil.

Desde a implantação da modalidade online, em 2015, mais de 70% dos lotes foram arrematados pelo site www.brbid.com. O leilão de hoje confirmou que os participantes preferem usar o computador. "Há dez dias, quando disponibilizamos os lances pela internet, registramos 100 mil acessos ao site. Isso demonstra que o nosso público já adotou essa forma de negociar e enxerga a comodidade como um dos principais atrativos”, relatou a presidente da Comissão de Leilão do Detran, Miriam de Paulo.

O empresário Romilson de Souza, 30 anos, arrematou pela internet uma moto Suzuki por

R$ 2,3 mil. “É a primeira vez que participo do leilão sem sair de casa. Foi muito rápido e fácil. Não tive problemas com conexão. Vou participar de outros, com certeza”, afirmou.

Para a venda online, o interessado precisa fazer o cadastro no site. Após arrematar o lote, o boleto com o valor a ser pago é encaminhado para o e-mail cadastrado e deve ser quitado no mesmo dia. Nesta quinta-feira (29), acontece mais um leilão do Detran, a partir das 9h, com a oferta de 349 veículos e sucatas apreendidos em Feira de Santana.