Cassação da Chapa Dilma-Temer e o futuro

O Brasil é um país com tanta insegurança jurídica e politicagem que as leis podem ser modificadas ao ritmo e modelos das necessidades, no entanto, o TSE não pode condenar a campanha de Dilma por ser feita com recursos ilegais, originados nas propinas do “Petrolão” e salvar Temer! O TSE começa, esta semana, a colher depoimentos, inclusive da mulher do marqueteiro do PT, João Santana, que estava intimada para depor. Em 2017 teremos o julgamento destas contas. A condenação diante de tantas delações e desvio de recursos para os responsáveis pela campanha torna-se inevitável.

Salvar Temer e condenar Dilma será jogar o Brasil na anarquia, pois, se o governo já fraqueja na situação atual, se acontecer esta separação ele não terá força nem para abrir a tampa de um pote de maionese.

É bom que não queiramos reinventar a roda.