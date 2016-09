Ao menos 266 municípios receberão reforços na segurança na eleição

A Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas vão reforçar o esquema de segurança em pelo menos 266 municípios, em 11 estados brasileiros, durante as eleições municipais, no próximo domingo (2), segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número ainda pode aumentar, já que haverá novos julgamentos de pedidos ainda não analisados.

Até agora, receberão reforços 79 munícios do Rio Grande do Norte, 70 do Pará, 45 do Maranhão, 15 do Amazonas, 13 do Sergipe, 13 do Tocantins, 11 do Rio de Janeiro, 9 de Mato Grosso, 8 do Acre, 2 de Alagoas e 1 do Mato Grosso do Sul.

Os reforços ajudarão na segurança e na logística da votação, auxiliando, por exemplo, no transporte das urnas em locais de difícil acesso.

Cerca de 20 mil militares das Forças Armadas – Marinha, Exército e Aeronáutica – serão destacados para atuar no final de semana, de acordo com levantamento do Ministério da Defesa. O Ministério da Justiça ainda não tem uma estimativa de quantos homens da Força Nacional serão destacados para o evento.