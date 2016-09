Enfermeiros são capacitados para tratamento de doenças sexualmente transmissíveis

O mais recente protocolo de saúde, lançado em 2015, determina que o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis e a forma de solicitação para exames das mesmas devem ser diferenciadas. Visando atualizar os profissionais de saúde da rede municipal nesta questão, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo a capacitação sobre protocolo clínico e diretrizes.

Nesta quarta, 28, e quinta-feira, 29, o público alvo é formado por enfermeiros de PSFs, policlínicas e Unidades Básicas de Saúde. A capacitação está sendo ministrada no auditório dr. João Batista Cerqueira, no turno da manhã. Serão contemplados ao todo 330 profissionais nos dois dias.

A coordenadora geral do Centro de Referência Municipal, Vanessa Sampaio, diz que a capacitação proporciona um melhor entendimento do protocolo e auxilia os profissionais no seu dia a dia. Desta forma, os profissionais recebem instruções para que possam lidar melhor com pacientes que apresentam estas doenças.

Para a enfermeira Edeilma Oliveira, as capacitações promovidas pela SMS garantem bons conhecimentos. “É muito bom poder me qualificar no que faço. As doenças sexualmente transmissíveis são muitas e por isso merecem realmente uma atenção especial”, ressalta.