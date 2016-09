Homens são condenados a 30 anos de prisão por morte de traficantes na Praça da Piedade

A Justiça da Bahia condenou nesta quarta-feira (28) os dois acusados de matar duas pessoas na Praça da Piedade, em maio de 2013, na frente das câmeras da TV Bahia. O júri popular, realizado no Fórum Ruy Barbosa, decidiu pela aplicação de 30 anos de prisão, por homicídio qualificado, a Augusto Santos Vilas Boas e Cleibson Barreto Oliveira.

A acusação foi realizada pelos promotores de Justiça Davi Gallo e Luciano Assis. Os condenados já estão presos desde julho 2013. O crime aconteceu durante a transmissão de um quadro do telejornal Bahia Meio Dia. Os dois ainda serão julgados pela tentativa de homicídio a uma mulher que estava no local do crime e acabou baleada por eles acidentalmente.

Os promotores afirmam que o crime tem vinculação direta com o tráfico de drogas e rivalidade entre organizações criminosas de Salvador. As vítimas, João Solidade da Silva e Paulo Roberto Carvalho Lima, moravam em Manaus (AM) e foram mortos a tiros na praça de Salvador. Uma mulher foi baleada acidentalmente e socorrida para um hospital. Na época, a investigação conclui que as vítimas haviam negociado 500 kg de crack com um traficante conhecido como Val Bandeira, que decidiu não pagar pela droga e mandou executar as vítimas.

Val estava preso em 2013, era apontado pela polícia como mandante do crime e liderava o tráfico de drogas no bairro do Nordeste de Amaralina. As vítimas já respondiam a uma ação por tráfico de drogas no Amazonas. Eles forneciam as drogas para Salvador. Antes do crime, os dois mortos pressionaram os acusados a efetuarem o pagamento da remessa de entorpecentes. Não há informações sobre o indiciamento do terceiro suspeito de participar do crime.