PF avaliava risco de Mantega fugir; ex-ministro planejava viagem à Paris

A Polícia Federal diz ter identificado o risco de o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega fugir do Brasil entre setembro e outubro deste ano. Ele chegou a ser preso na semana passada no Hospital Albert Einstein, enquanto acompanhava a esposa em uma cirurgia, durante a 34ª fase da Operação Lava Jato.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, investigadores afirmam que que Mantega e a mulher, Eliane Berger, estavam com passagens compradas para Paris, com embarque marcado para a última sexta (23), no dia seguinte à detenção.

Ainda segundo membros da equipe da PF, o petista remarcou a viagem para o dia 8 de outubro, com volta prevista para o dia 15 do mesmo mês. O advogado do ex-ministro, José Roberto Batochio, negou que ele tivesse uma reserva para o dia seguinte à operação, mas confirmou que o casal planejava viajar para Paris no dia 8 de outubro. Batochio afirma que o casal desistiu da viagem por conta da gravidade do estado de saúde de Eliane, em tratamento para combater um câncer.

O advogado também nega que o petista planejava fugir do país. "Isso é uma sórdida invencionice", afirmou. "A PF e os procuradores sabem que a prisão pegou muito mal e estão fazendo misérias para convencer a população de que não cometeram ilegalidade. Querem justificar o injustificável. Mantega tem residência aqui, é professor na Fundação Getúlio Vargas, enfim, isso é um absurdo", completou.