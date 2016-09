Pai de candidato tenta proteger filho de assalto e morre duranto ato político em Cuiabá

O pai do candidato a vereador Julio Cesar Maia Pereira, o Julio da Power (PTdoB), morreu ao tentar protegê-lo de um assalto, durante ato político em Cuiabá (MT), no final da tarde desta quarta-feira (28). O candidato e outras duas pessoas foram baleadas.

A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) informou que pelo menos dois homens armados em uma moto exigiram que Julio da Power entregasse uma pulseira de ouro. Testemunhas disseram à polícia, segundo a Folha, que Custódio Alves Pereira, pai do candidato, teria reagido ao roubo e o ladrão disparou vários tiros. Pereira foi levado a um hospital da região, onde morreu.

Julio da Power foi baleado no peito e no braço, e permanece internado em um hospital. As outras duas vítimas são uma criança de 12 anos e um adulto, mas seu estado de saúde não foi informado. Até a madrugada desta quinta-feira (29), nenhum suspeito foi preso. Também nesta quarta-feira, desta vez em Goiás, o vice-governador José Eliton e o candidato à prefeitura de Itumbiara José Gomes da Rocha (PTB) sofreram ataque a tiros durante carreata. Gomes foi socorrido, mas morreu no hospital.