Saúde e bagunça no Centro da cidade dominaram a campanha

Acaba nesta quinta-feira o horário eleitoral gratuito, exibido em todas as emissoras de rádio e na TV Subaé, em dois blocos de 10 minutos todos os dias, à exceção do domingo.

O tempo de campanha foi menor, mas os blocos foram destinados exclusivamente à eleição para prefeito, ficando os vereadores apenas com as inserções durante a programação. Imagino que para efeito de conhecimento das propostas dos que disputam o Executivo, o efeito tenha sido igual ou maior do que em eleições anteriores, pois o tempo de 10 minutos forçou programas menores, objetivos, menos chatos e mais “assistíveis”.

Ao final deste mês de discussão sobre a cidade e embate entre os candidatos, é inegável que dois temas foram o centro dos discursos e promessas: a Saúde e a bagunça do Centro da cidade.

Foi dentro deles que os adversários atacaram e o prefeito candidato à reeleição precisou se posicionar com respostas. Ronaldo insiste no shopping popular como solução para o comércio, apostando que sozinho este empreendimento dará conta de esvaziar as ruas. Os adversários preferem apostar numa estratégia de dispersão dos ambulantes por diversas áreas e acusam o gestor atual de discriminar os trabalhadores, tanto os que estão nas ruas qu.

Já a Saúde, é o principal problema para os eleitores feirenses, de acordo com pesquisa do Ibope feita para a TV Subaé. O fato deste mesmo resultado ter se verificado em todo o país, dá a Ronaldo o discurso de que é um problema que a pessoa já cita sem pensar, mesmo que a situação não esteja ruim. Mas admitiu problemas na área de marcação de consultas e exames especializados e prometeu criar uma unidade para reunir especialistas e equipamentos que supram esta lacuna.

Os adversários apontam um problema bem maior. A começar pela existência de milhares de pessoas contratadas sem concurso, por meio de cooperativas ou diretamente pela prefeitura, sem concurso e indicadas por vereadores.Coisa que por sinal estes admitem abertamente quando discutem na Câmara.

Jairo Carneiro foi quem mais bateu em Ronaldo (neste aspecto como nos demais), prometeu dobrar o investimento na Saúde e cobrou a promessa não cumprida da campanha do prefeito de 2012, sobre a instalação de uma carreta para fazer exames, que circularia pela cidade e zona rural. Ainda segundo o candidato, os programas de atenção básica têm baixa cobertura.

Zé Neto e Ângelo Almeida disseram que a estrutura de Saúde do município não consegue resolver os problemas das pessoas. Segundo o petista é isso que sobrecarrega o hospital Clériston Andrade.

Na eleição passada, trânsito e transporte coletivo foram temas que predominaram. Como resposta, Ronaldo empenhou-se neste mandato, na troca das empresas de ônibus, que de fato amenizaram a situação prestando um serviço melhor, embora ainda insuficiente para induzir o uso do transporte coletivo por um percentual maior da população.

O prefeito iniciou a implantação do BRT, que está atrasado em função dos entraves impostos por ações de opositores e de órgãos públicos, como Defensoria e Ministério Público. Conseguiu apenas concluir a tempo de ainda produzir impacto eleitoral a trincheira da Maria Quitéria, que estreou mal, mas com os ajustes conseguiu sem dúvida melhorar o fluxo dos veículos naquela região central da cidade. Entretanto este é um benefício ao tráfego de carros particulares e está fora do trajeto do futuro BRT. Portanto, tal como a nova concessão das empresas de ônibus, deixa a desejar no que diz respeito ao transporte coletivo.

Esperamos que assim como houve empenho em tratar daquilo que foi mais cobrado na eleição passada, o governante do próximo quadriênio também concentre esforços para obter uma solução efetiva para o Centro da cidade e melhore o atendimento à Saúde. Se assim for, fará uma grande diferença na história da cidade e na vida das pessoas.