Mulher levava quilos de cocaína em ônibus, viajando com filha de três anos

Policiais rodoviários federais detiveram, na noite de ontem (28), uma jovem transportando mais de quatro quilos de cocaína. Ela estava com a filha, de três anos. O flagrante ocorreu por volta das 20 horas, no quilômetro 677 da BR 116, trecho de Jequié, município localizado na região centro-sul da Bahia.

Durante abordagem a um ônibus que seguia de São Paulo/SP para Mossoró/RN, os policiais realizaram a fiscalização de todos os ocupantes e bagagens do veículo. No decorrer da averiguação, os policiais desconfiaram de uma caixa de sapatos embrulhada em papel de presente, que estava no compartimento de bagagens junto com os passageiros.

A proprietária do "presente" foi identificada e informou que o embrulho se tratava de um presente do ex-marido para as irmãs dela, em Cajazeiras, na Paraíba. Alegou que desconhecia o conteúdo.

Os policiais decidiram abrir o pacote descobriram que dentro havia quatro tabletes, pesando 4 quilos e 100 gramas. Os PRFs realizaram um teste com o reagente, que comprovou que o produto encontrado era mesmo cocaína.

A jovem de 21 anos foi encaminhada com o entorpecente para a delegacia de polícia judiciária local e o Conselho Tutelar foi acionado para cuidar da criança de três anos.