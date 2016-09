Precavido, Ronaldo pede para ninguém deixar de votar

"Não programe viagem, se programe para votar", diz o prefeito José Ronaldo nos últimos programas de seu horário eleitoral.

As pesquisas do Ibope dão a eleição como ganha para ele, mas o candidato não sossega o coração.

Diz que recebe "com felicidade e humildade" e como "prova de confiança" o resultado das pesquisas.

Mas conclui dizendo que tem um "pedido especial":

- Peço humildemente, apesar das pesquisas, acredite, eu preciso do seu voto. Por isso, eu peço de coração, no dia 2 de outubro. Exercite sua cidadania. Vamos juntos confirmar essa vitória nas urnas. Conto com você.

Enquanto Ronaldo pede votos, Zé Neto e Jairo Carneiro afirmam em seus programas finais (hoje, 29, é o último dia de campanha no rádio e TV) que estarão no segundo turno.