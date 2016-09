Adolescente é morto por quatro colegas de alojamento porque 'se masturbava demais'

Um adolescente de 12 anos foi encontrado morto em uma clínica de reabilitação na manhã de terça-feira (27) no município de Marechal Deodoro, região Metropolitana de Maceió, em Alagoas. De acordo com o site G1, Arthur Felipe foi morto na noite de segunda-feira (26) por asfixia, mas foram encontrados sinais de perfurações no corpo dele.

“Um dos adolescentes que dividia o alojamento com a vítima disse informalmente a um policial que o Arthur tinha o hábito de se masturbar na frente dos colegas, o que incomodaria os demais”, explicou o delegado Rodrigo Colombelli, responsável pelo caso. Ele dividia alojamento com outros quatro adolescentes, que foram levados para a delegacia para prestar esclarecimento.

De acordo com o delegado, Arthur tinha sido internado devido a problemas com drogas, mas a mãe da vítima afirma que ele apresentava também problemas psiquiátricos. Ainda segundo Colombelli, os quatro adolescentes confessaram o crime na delegacia.

A motivação do crime seria a constante prática de masturbação de Arthur, o que incomodaria os companheiros de alojamento. Em depoimento, eles afirmaram que um dos adolescentes já tinha intenção de matar Arthur e deu uma gravata nele, chamando os demais companheiros para ajudar no crime.

"Na ocasião, eles estrangularam o menino e depois o asfixiaram com um travesseiro. Ao desconfiar que a vítima ainda respirava, os quatro levaram o Arthur até o banheiro e perfuraram o pulso dele com um pedaço de lápis e o cortaram com um pedaço de vidro", informou o delegado.

Eles estavam internados na clínica de reabilitação também por envolvimento com drogas. O delegado Rodrigo Colombelli informou que vai comunicar o caso ao Ministério Público e à Justiça assim que o laudo da perícia comprovar a verdadeira causa da morte da vítima. Os quatro estão a disposição da Justiça, que vai decidir sobre as internações em unidades socioeducativas.