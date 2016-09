Copa dos Bairros terá disputa no formato mata-mata

Partidas eliminatórias, já a partir da primeira rodada. O formato adotado para a disputa da Copa dos Bairros deste ano vai tornar competição ainda mais emocionante. A Copa dos Bairros começa no dia 16 de outubro e o Interdistrital, com as seleções dos oito distritos, será iniciado no dia 23 e as finais estão previstas para meados de dezembro.

É o segundo maior campeonato de futebol amador do país, que terá 64 equipes. O primeiro é o Campeonato Intermunicipal, disputado por municípios baianos. O diretor do Departamento de Esportes, Emerson Brito, disse que o sistema da competição será semelhante ao usado na Copa do Brasil. A classificação será definida em dois jogos.

“No ano passado montamos um ranking com as 32 melhores equipes, que não se enfrentarão na primeira rodada, detalhe que vai tornar o campeonato ainda mais disputado”, afirmou. Já a partir da segunda rodada, todas as equipes participarão do sorteio que definirão os confrontos. E o procedimento, de acordo com Emerson Brito, será realizado a cada rodada.

É a sorte que vai definir os adversários. “Isto torna a competição ainda mais emocionante e cada sorteio, na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, um evento”. E os confrontos para a primeira rodada serão sorteados na próxima quarta-feira, às 18h30, na Secel, com as presenças dos dirigentes de todas as equipes

As partidas serão realizadas nos estádios Beira Riacho, das Baraúnas, da Estação Nova, na Vila Olímpica dos Amadores, nos campos do Jaime, La Bambonera, Alto do Papagaio, George Américo e do Brandão.

EQUIPES

Renascentes (Fraternidade), Juventude (Sítio Matias), Parque Brasil (Conceição I), De Olho no Futuro, Vasco do Areal, Restaurando Sonhos, Renovação, Mantiqueira, Nova Esperança, Fraternidade, Guarany (Parque Ipê), Vitorinha (SIM), Santa Cruz (Asa Branca).

Caseb, Juventus (Pampalona), São Paulo (Estação Nova), Flamengo (Gabriela), Ajax (Aviário), IFCF (Feira X), Queimadinha, Turma da Itororó, ABN Júnior, Feira Júnior (George Américo).

Rocinha, Panorama, Mandela, Palmeiras (Tomba), Beira Rio, Esparta (Feira X), Barcelona (Feira VI), Chácara São Cosme, Mulekada (Campo Limpo), Desportiva Brasil, Bahia de Santos.

Coronel, Internacional (Papagaio), Arca de Cristo, Delsaaty, Cruz Azul, Bahia (Santa Rita), Baraúnas, Unidos da Treze, Bahia do Centro.

Alicercy, Real (Feira VI), Cidade Nova, Estação Nova, Cristo no Comando, Vitória (Papagaio), PGV, Renascer, Bola pra Frente, Projovem, CSO Engenharia, Cruzeiro, Juventus (Viveiros), Inter Feira (Brasília), Ipiranga (Novo Horizonte), Spank, ABC (Vila Verde), Novo Horizonte, River Plate, Acorda pra Vencer e Senegal.