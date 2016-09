TJ pune com aposentadoria de mais de R$ 30 mil desembargador que soltou traficante

O Pleno do Tribunal de Justiça condenou o desembargador afastado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Evandro Stábile, à aposentadoria compulsória. A decisão foi tomada por unanimidade nesta quinta-feira (16). O desembargador, que se encontra preso no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) desde abril deste ano, respondia a Procedimento Administrativo Disciplinar por venda de sentença. A condenação cabe recurso.

Com a decisão, Stábile continuará a receber o salário normalmente, mas sem direito aos benefícios. Segundo consta no site do Tribunal de Justiça, o salário bruto do desembargador, sem benefícios, é de R$ 30,4 mil.

O desembargador foi afastado do cargo por determinação judicial em 2010, quando a Operação Asafe foi deflagrada pela Polícia Federal. A operação investigada vendas de sentença no Judiciário mato-grossense e o desembargado foi acusado de prática de corrupção passiva quando ocupada cargo no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).

Pelo crime, Stábile foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em novembro de 2015, a seis anos de prisão em regime fechado e a perda do cargo. O acórdão, porém, foi publicado apenas três meses depois e o desembargador começou a cumprir a pena no dia 9 de abril deste ano.

A condenação de Stábile se deu com base em interceptações telefônicas que apontaram o desembargador cobrando propina para manter um prefeito no cargo. O beneficiado perdeu a eleição e o eleito teve o mandato cassado por suposto abuso de poder econômico.