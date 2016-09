Prefeito de Tancredo Neves tem carro atingido por tiros, diz Polícia Militar

O prefeito da cidade de Presidente Tancredo Neves, baixo sul da Bahia, Valdemir de Jesus Mota (PV), conhecido como Balbino Mota, que tenta a reeleição, teve o carro atingido por tiros na noite de quarta-feira (28), na zona rural do município, de acordo com informações da Polícia Militar.

Segundo o site G1, ninguém foi baleado na ação. Balbino teve uma lesão no peito por conta do impacto dentro carro e foi levado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Segundo a polícia, o prefeito relatou que estava em um carro com ao menos outras três pessoas, na localidade de Ouro Preto, quando um carro branco teria chegado ao local com cerca de três pessoas e atirado contra o veículo de Balbino Mota. O motorista do prefeito teria perdido o controle do carro e avançado em um barranco. Por conta disso, Balbino teria ferido o peito com o impacto dentro do carro.

Ainda conforme o G1, o carro foi levado para a delegacia local. A PM chegou a realizar buscas, mas até a manhã desta quinta-feira (29), ninguém foi preso. Ainda não há informações sobre os autores e a motivação do suposto ataque.