Estudante baiana é empossada deputada jovem no Congresso Nacional

Esta semana é de muito aprendizado e de novas experiências para a estudante Emilly Maria Silva de Sena, 17 anos, do 3º ano, do Colégio Estadual Governador Lomanto Junior, em Salvador. Às vésperas das eleições municipais, que irão ocorrer em todo o Brasil, ela está entre os 78 estudantes de todo o país que foram empossados como deputados jovens e estão vivenciando, por uma semana, a rotina parlamentar em Brasília. Os estudantes foram selecionados para o programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) 2016 e participam de diferentes atividades até esta sexta-feira (30), no Distrito Federal.

Da rede estadual de ensino, nove estudantes baianos foram pré-selecionados para o Parlamento Jovem Brasileiro 2016. Ao todo, 24 projetos do Estado concorreram às seis vagas oferecidas. A estudante concorreu com o projeto que determina que estudantes de universidades públicas ofereçam serviços gratuitos para a população, de acordo com a sua área de formação.

A estudante destaca a importância de seu projeto. “As universidades formam cabeças pensantes, pessoas com alto capital intelectual, as quais são a fonte de esperança em relação à melhoria de diversos setores importantes para o país, tais como Educação, Saúde, Economia, Política e demais ocupações. São indivíduos que deverão ser o exemplo de amor pela profissão aliado com a excelência na execução de suas tarefas. Os mecanismos que este projeto oferece podem implantar, ideologicamente, no cérebro do estudante universitário, ideias, inovações, tecnologias e protagonismo – aspectos que devem ser canalizados para o usufruto do Brasil”, afirma.

Sobre a experiência em Brasília, Emilly revela: “Sinto-me muito realizada não só pela experiência da rotina de um parlamentar, mas, principalmente, por representar a Bahia e os estudantes da rede pública estadual. O que mais gostei de fazer foi relatar sobre o meu projeto, pois tivemos a oportunidade de conhecer e compreender melhor a nossa Constituição. O dia a dia de um parlamentar é bem corrido e pude aprender muitas coisas e isso vai facilitar muito para que eu possa cobrar também deles”, comenta, acrescentando que levará desta experiência para a sua vida. “Dentre tantas coisas que levarei de bagagem para socializar com os colegas, uma delas é a pluralidade de idéias, de conhecimento político e regional, além de saber respeitar as ideias dos outros, que muitas vezes são divergente”, conclui a estudante.

Dentre as atividades que Emilly está participando, em Brasília, estão visita ao Congresso Nacional, criação dos partidos políticos do PJB, eleição dos líderes e formação de chapas, palestra sobre protagonismo Juvenil e a experiência no PJB, reunião de líderes e de partidos jovens, além de entrega de certificados e confraternização.