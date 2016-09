UNIASSELVI promove Dia da Responsabilidade Social

A UNIASSELVI Feira de Santana nesta sexta-feira (30), o Dia da Responsabilidade Social. O evento, que será aberto ao público externo, irá oferecer, em parceria com empresas locais, serviços e oficinas à população.

Durante todo o dia, alunos e professores dos cursos de serviço social, estética, administração, pedagogia, letras e artes visuais, promoverão oficinas esportivas, de artesanato, além de orientações sobre programas sociais. Oficinas que ensinam a elaborar o currículo e como se comportar em uma entrevista de emprego fazem parte da programação.

A Casa do Trabalhador de Feira de Santana e a Federação de Indústrias do Estado da Bahia (IEL) irão oferecer orientação profissional e vagas de emprego e estágio disponíveis no mercado. A Secretaria Municipal de Prevenção à Violência (SEPREV) fará assessoria jurídica.

“Este é o segundo ano em que promovemos o Dia da Responsabilidade Social em Feira de Santana. O evento, além de ajudar a comunidade, é uma forma dos alunos colocarem em prática o que aprenderam na universidade”, explica André Luis de Jesus, coordenador geral da Uniasselvi de Feira de Santana e responsável pelo evento.

A ação acontece no estacionamento em frente à prefeitura, das 8h às 17h.