Bahia não vai adotar horário de verão, anuncia governador

Rui Costa diz que se baseou na vontade da maioria da população

Ao anunciar que a Bahia não vai adotar o horário de verão em 2016, o governador Rui Costa disse que tomou como base a opinião da maioria da população do Estado, que é contrária à mudança. Outro fator determinante é a baixa economia de energia elétrica, que não justificaria o desconforto das pessoas acordarem mais cedo, em meio ainda a escuridão, para trabalhar ou fazer outras atividades.

O governador ressaltou que recebeu muitas demandas do meio empresarial e que respeita a opinião do segmento, porém a prioridade é garantir o bem estar dos trabalhadores e do cidadão, que quer preservar sua rotina, além de assegurar o desejo da maioria. “Não faz nenhum sentido um governador ir contra a opinião de 80% de seu povo que não quer mudança de horário”, enfatizou Rui.