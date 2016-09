Reservatório de água do Tomba ganha iluminação cênica

No mês em que Feira de Santana complementou 183 anos de fundação, a Embasa presenteou a cidade com a instalação de uma iluminação externa especial no Reservatório do Tomba, um dos pontos locais mais altos e conhecidos pela população feirense e por quem passa pelo município.

A iluminação está sendo feita com dez canhões de LED, que geram economia de energia, e, a partir das cores primárias vermelho, verde e azul, podem produzir dezenas de colorações diferentes. A projeção pode ser vista num raio de mais de dois quilômetros. “Com a nova iluminação do Reservatório do Tomba, a Embasa torna o monumento um cartão postal da Princesa do Sertão”, acredita o gerente regional da UNF, Euvaldo dos Santos Neto.

A partir deste sábado, dia 01/10, o reservatório será iluminado com a cor rosa, em alusão à Campanha Nacional de Combate ao Câncer de Mama, o Outubro Rosa.

Construído no início da década de 1980, o reservatório faz parte do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Feira de Santana e tem uma arquitetura com inspiração moderna e bastante arrojada para o padrão construtivo da época.