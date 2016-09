Base comunitária do George Américo elege Garota 2016

A Base Comunitária de Segurança (BCS/George Américo), em Feira de Santana, já tem a sua 'Garota BCS 2016'. A atendente de telemarketing Mariana Santos, 16 anos, foi escolhida representante da base em seletiva na noite de terça-feira (27), realizada no Ginásio Municipal Oyama Pinto em comemoração pelo aniversário de quatro anos da unidade. A festa contou com a presença de policiais militares e de participantes dos projetos ali desenvolvidos.



"É gratificante representar a base comunitária do meu bairro", comemora Mariana, que concorreu pelo segundo ano consecutivo. Ela elogiou a iniciativa da BCS, classificando o projeto como "bem pensado e organizado" e que "nos ajuda a viver em sociedade e a aprender culturas diferentes".



Feliz pela ampla participação da comunidade no evento, o comandante da BCS, capitão PM Ermillo Lima, salientou a importância das ações executadas na unidade, "promovendo a interação da polícia com a população", enfatizou. Leia a cobertura completa no site da Secretaria da Segurança Pública.