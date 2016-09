Fluminense procura novos talentos observando intermunicipal

O Fluminense está em busca de reforços para a Copa Governador do Estado e a “garimpagem” de valores é uma alternativa. Ontem, o técnico Betinho esteve com o vice-presidente de futebol, Luiz Paolilo Filho e o gerente administrativo Valdir Oliveira na Vila Olímpica dos Amadores acompanhando a partida entre Feira de Santana x Madre de Deus pela última rodada da fase classificatória do Intermunicipal.

O vice-presidente de futebol Luiz Paolilo Filho informou que haviam alguns jogadores que poderiam ser avaliados posteriormente pelo clube. “Estamos prestigiando o nosso amigo Iramá (Lima – presidente da Liga Feirense de Desportos) que faz este trabalho na seleção e temos alguns atletas para observar. Por isso, viemos ao lado do nosso treinador Betinho do nosso diretor Valdir observar esse jogo, pois Feira faz uma boa campanha e pode ter atletas interessantes”, afirmou,

A “garimpagem” continuou hoje, quando aconteceu na parte da tarde uma avaliação no CT Ribeirão de alguns atletas. “Não se tratou de uma ‘peneira’ e sim uma avaliação de jogadores que estão sem clube, ou que não foram aproveitados em outras equipes. A região é rica em valores e o Fluminense sempre teve muita sorte com atletas aqui da cidade ou da região”, disse Luiz Paolilo Filho.

Outras avaliações devem acontecer, porém ainda será elaborado um cronograma pela diretoria e comissão técnica. O grupo de jogadores trabalhou ontem e hoje folgou retomando as atividades amanhã em dois turnos, quando o treinador Betinho começa a definir o time que irá a campo no jogo-treino contra a seleção de Coração de Maria que vai acontecer na próxima quarta-feira (28).