Festival Nacional de Teatro começa neste sábado (1º) em Feira de Santana

Começa neste sábado (1º) o 9º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs), evento que acontece de 1º a 12 de outubro. O Festival é realizado pela Coamnahia de Teatro do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Feira de Santana.

A programação variada prevê mais de 50 espetáculos em teatros, bairros e distritos da cidade.

Para os estudantes da rede pública de ensino e outras instituições, o acesso é gratuito, mediante agendamento. Para os demais, os ingressos terão o valor de R$30,00 inteira e R$15,00 meia promocional para todos.

Com o Fenatifs, as crianças podem contar com uma programação cultural diversificada, onde artistas de todo o país vêm à cidade realizar mostras, apresentações teatrais, dentre outras atividades. O evento já é consolidado e conhecido não só na Bahia, mas em todo o país, por valorizar uma especialidade de teatro, o infantil. 15 estados estarão representados na cidade.

A programação do 9º Fenatifs pode ser encontrada através do site www.ciacucadeteatro.com.br e demais informações pelo telefone (75) 3491-8992. Os agendamentos de grupos podem ser realizados através do e-mail fenatifs.agendamento@gmail.com e as de atividades como workshops, oficinas, entre outros, através do fenatifs.atividadesparalelas@gmail.com.

Kleiton Costa, com informações da Secom/PMFS.