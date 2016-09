Homem que matou mãe e filha em 2010 no Tomba é condenado a 44 anos de prisão

José Damião de Lima que matou no dia 03 de março de 2008, Maria Ferreira de Souza de 28 anos e a filha dela, Bianca Ferreira de Souza, de 12 anos, foi julgado ontem (29), no Fórum Desembargador Filinto Bastos em Feira de Santana.

A juíza, Elke Figueiredo titular da vara do júri aplicou uma pena de reclusão ao réu de 44 anos a ser cumprida no regime fechado no Conjunto Penal de Feira de Santana.

O duplo homicídio aconteceu na residência das vítimas no conjunto Luana Barreto, próximo ao conjunto Fraternidade, na região do bairro Tomba. Na época do crime, o acusado fugiu para São Paulo e foi preso em flagrante em 2010, após matar um colega de trabalho. Ele foi recambiado para o presídio de Feira de Santana.

O julgamento terminou por volta dos 30 minutos desta sexta-feira (30) e o júri contou com a participação da promotora de justiça Rita de Cassia Pires Bezerra Cavalcante e os defensores públicos Flavia Sergia de Andrade Apolonio e Aurelino Pereira Neto.