Elenco de 'Velho Chico' se emociona com carta feita pela família de Domingos Montagner

Vai ao ar na noite desta sexta-feira (30), o último capítulo da novela 'Velho Chico', e como forma de agradecimento, o elenco da trama recebeu da família de Domingos Montagner, morto após um afogamento nas águas do Rio São Francisco, uma carta carregada de emoção que foi lida nesta manhã no programa 'Encontro com Fátima'.

"A todos da Equipe de Velho Chico, difícil encontrar as palavras que melhor expressem o que eu gostaria de dizer neste momento tão cheio de emoção e amor. Então, achei melhor não escrever, mas sim pedir que sintam em seus corações como o Domingos iria agradecer a cada um de vocês o término deste trabalho majestoso. Com um enorme e longo sorriso nos lábios, um abraço fraterno e muito apertado e olhando olho no olho diria o mais sincero e generoso muito obrigado. Então, é assim que a nossa família se despede da família Velho Chico. Com muito amor e carinho, Luciana, Leo, Antonio e Dante".

Parte do elenco que estava presente no estúdio, Antônio Fagundes, Marcelo Serrado e Giullia Buscacio se emocionaram com homenagem feita ao colega de cena. "Me desculpa. Estou emocionado", disse Fagundes com lágrimas nos olhos.