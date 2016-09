Na reta final, campanha de Ronaldo lança ataque violento ao PT

Não se chuta cachorro morto, diz o ditado. Ditado que faz parte da cota dos corretíssimos (diferente, por exemplo de “a voz do povo é a voz de Deus”).

Por isso causou espanto o uso intensivo no último dia de propaganda eleitoral de um violento comercial contra o Partido dos Trabalhadores. A princípio surgiu no horário das inserções, assinado como propaganda do PMDB. Mas os partidos separados não têm comercial neste período, que é exclusivo para os candidatos à eleição.

A dúvida sobre a origem acabou quando foi ao ar o último programa de José Ronaldo no horário eleitoral. Os 30 segundos finais foram reservados ao comercial anti-petista.

Ao som de uma música dramática e imagens no mesmo tom, a locução procura demonstrar que tudo que está ruim, está ruim por culpa do PT e adverte para que não se vote no 13.

Em seguida, de acordo com o cronograma da propaganda, entra justamente o 13, de Zé Neto.

É bem verdade que muitas campanhas usam o último dia para bater no adversário sem que este tenha tempo de recorrer ao direito de resposta. Mas parece uma providência desnecessária e até esquisita para quem tem, segundo o Ibope, 47 pontos de vantagem sobre a soma dos adversários (neste sábado o Ibope apresenta na TV Subaé sua terceira e última previsão para a eleição do dia 2).

O ataque ao “cachorro morto” soma-se ao apelo de Ronaldo para que seus eleitores não deixem de comparecer à urna.

LEIA ABAIXO O TEXTO INTEGRAL DO COMERCIAL DE 30 SEGUNDOS (com as correções que fiz na legenda original):

“Se você está desempregado, lembre: a culpa é do PT.

Se os preços estão altos e as contas não param de subir, lembre: a culpa é do PT.

Caos na segurança pública, violência, mortes, medo. Tudo culpa do PT.

Petrobrás quebrada, governo falido. O PT quebrou o Brasil.

Seus líderes estão presos ou investigados.

A estrela se apagou.

O vermelho sumiu.

Eles querem se esconder, mas quando vir o 13, lembre: ele é PT.