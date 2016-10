Conceição do Coité: prefeito se esconde em batalhão da PM em perseguição

O prefeito da cidade de Conceição do Coité, no Nordeste da Bahia, denunciou ter sofrido uma perseguição enquanto saia de uma pizzaria, na noite de quinta-feira (29). De acordo com a defesa de Francisco de Assis (PT), que também é candidato à reeleição, por volta das 23h o prefeito deixou o restaurante acompanhado de dois amigos e do motorista quando percebeu que estava sendo perseguido por dois veículos.

"Eles chegaram a montar um cerco e fechar o carro do prefeito. A sorte foi que o nosso motorista é muito habilidoso e conseguiu furar o cerco", disse o advogado Leonardo Guimarães.

Ainda segundo o advogado, após ultrapassar o veículo que o fechou, a perseguição continuou e o motorista de Assis seguiu até um batalhão da Polícia Militar, onde os quatro ocupantes do carro se esconderam. O grupo só deixou o local por volta das 2h30 desta sexta-feira (30), de onde saíram escoltados pela PM.

Em nota, a Polícia Militar informou que a escolta foi feita pelo comandante do 16º Batalhão, que fica sediado em Serrinha, acompanhado de duas guarnições. O comandante acompanhou o prefeito, juntamente com seus partidários, até a casa dele.

O caso foi registrado na delegacia de Conceição de Coité e a Polícia Civil já instaurou inquérito para investigar a situação. Na tarde desta sexta, o prefeito Assis prestou depoimento à polícia. Além disso, os suspeitos de terem praticado a perseguição foram identificados e deverão ser ouvidos em breve.

Os nomes dos suspeitos, no entanto, não foram divulgados para não atrapalhar as investigações. A polícia irá investigar se há motivação política na perseguição. O prefeito postou um vídeo nas redes sociais onde ele fala sobre o fato. As informações são do Correio.