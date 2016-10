Projeto da Lei Orçamentária Anual 2017 é encaminhado à Câmara

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício 2017 foi encaminhado para apreciação da Câmara Municipal na manhã desta sexta-feira (30). O documento foi entregue pelo secretário de Planejamento, Carlos Brito, ao presidente da Casa da Cidadania, o vereador Reinaldo Miranda, em seu gabinete. No ano de 2017, o orçamento previsto é de R$ 1.131.856.984,00.

De acordo com o assessor de orçamento da Seplan, Luiz Ivan, o documento tem grande importância por causa da sua atribuição, que é a de prever as receitas e fixar as despesas para o exercício financeiro do próximo ano. Ainda segundo Ivan, as secretarias que mais recebem receita são as de Saúde (SMS) e Educação (Seduc), que, juntas, contemplam 52% dos os gastos municipais.