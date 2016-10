Deputados aceleram articulações para a disputa pelo comando da Assembleia

Às vésperas do primeiro turno, os deputados estaduais da base aliada e da oposição aceleraram as articulações para a disputa pelo comando da Assembleia Legislativa em fevereiro de 2017. Os primeiros movimentos partiram do próprio presidente da Casa, Marcelo Nilo (PSL), que enfrenta dificuldades para permanecer no cargo pela sexta vez consecutiva. Caso não consiga apoio suficiente da ala governista, ele já escolheu Adolfo Menezes (PSD) como candidato substituto.

Considerado um dos parlamentares mais próximos e leais a Nilo, Menezes tem a seu favor o peso do PSD e PSL, segunda e terceira maiores bancadas, com nove e oito integrantes, respectivamente. Perdem apenas para o PT, que tem 12. Conta ainda com a simpatia de lideranças dos partidos de centro, como PP, PTN e PDT. A meta de Nilo é garantir o consenso em torno de um único nome. No entanto, deputados das mais variadas correntes dão o bate-chapa como irreversível.

Pedras no caminho

Três fatores se chocam com os planos de Marcelo Nilo. O desgaste causado pelo longo tempo de permanência no poder é uma delas. Desde o início do ano, insatisfações com o monopólio de Nilo sobre a máquina da Assembleia ganharam corpo. Ao mesmo tempo, o Palácio de Ondina começou a construir uma alternativa ao cacique do PSL. Em conversas reservadas, líderes da base garantem que, ao contrário de 2015, o deputado Rosemberg Pinto (PT) vai entrar no páreo, com apoio direto do governador Rui Costa. Por fim, a oposição também está decidida a brigar pelo cargo, independente do cenário, embora não tenham um nome. No momento, apenas Marcell Moraes (PV) se colocou como candidato.

