Sorteio de unidades do Residencial Caraíbas na próxima segunda

A Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária realizará na próxima segunda-feira (3) a segunda chamada do sorteio complementar de unidades do Residencial Caraíbas, empreendimento do Programa Minha Casa, Minha Vida. Será ás 10h, no ginásio de esportes do Centro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão de Amorim.

No primeiro sorteio, realizado na última terça-feira, foram 727 unidades sorteadas, mas o secretário de Habitação, Sandro Ricardo Espírito Santo, afirma que ainda há pessoas que foram contempladas, porém encontram-se em situação pendente. “O objetivo desta segunda chamada é justamente dar uma segunda chance a quem ainda não compareceu para regularizar sua situação. Para que eles mesmos não sejam prejudicados”, afirma o secretário.

Se as pessoas com situação pendente, mesmo após a realização da segunda chamada, não regularizem suas situações, o Banco do Brasil, agente financeiro responsável pelo programa, dará início a um novo processo seletivo com o excedente. Neste caso, pessoas que ficaram de fora da primeira lista, poderão ser contempladas nesta fase.

O secretário denota que o processo será realizado até que todas as unidades sorteadas sejam regularizadas para que as próximas etapas possam ser iniciadas, que envolvem o envio dos dados dos sorteados para o Banco do Brasil para a efetuação do contrato e posteriormente, sua assinatura. Ele acredita que esses processos devem ser finalizados até novembro.