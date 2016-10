Vice-governador de Goiás recebe alta após atentado em Itumbiara

O vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), recebeu alta hospitalar neste sábado (1º) em Goiânia, do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O advogado da prefeitura de Itumbiara, Célio Rezende, recebeu alta no início da noite de sexta-feira (30), informou a assessoria do hospital.

Os dois foram baleados no último dia 28 quando participavam de uma carreata do candidato à prefeitura do município de Itumbiara José Gomes da Rocha (PTB). Ex-prefeito da cidade e ex-deputado federal, Rocha também foi baleado, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além dele, o cabo da Polícia Miliar de Goiás, Vanilson João Pereira, que fazia a segurança, morreu durante o atentado.

O atirador, identificado como Gilberto Ferreira do Amaral, funcionário da prefeitura, foi morto por seguranças durante o ataque. Os motivos ainda estão sendo investigados.

Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o envio de tropas federais ao município de São Luís (MA) para garantir a segurança das eleições municipais, amanhã (2). A presença de soldados das Forças Armadas foi solicitada pela Justiça Eleitoral nos estados. Os militares foram enviados para as cidades após o registro de assassinatos de candidatos e de ataques a locais de votação.

A decisão foi tomada contrariando o parecer do governador de Goiás que opinou contra o envio dos militares, por entender que as forças do estado podem garantir a segurança do pleito. No entanto, devido à gravidade do atentado contra o candidato, o TSE decidiu autorizar o envio dos militares.