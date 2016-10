Foi encontrado na tarde de hoje (02), o corpo do ex-vereador Etevaldo de Jesus, 55 anos, que estava desaparecido desde a noite de sábado (01).

A família do ex-vereador, informou que o mesmo estava desaparecido e pediu ajuda a população pela internet. Ele foi vereador em Feira de Santana, dos anos 2005 a 2008.

O corpo do ex-vereador, foi encontrado em um terreno baldio, no bairro Santa Mônica, dentro do seu veículo, na avenida presidente Dutra. A causa da morte ainda não foi informada.