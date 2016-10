Governador se diz preocupado com aumento do crime no processo eleitoral

O Governador Rui Costa repercutiu na manhã deste domingo (2) a declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Gilmar Mendes sobre o aumento da participação do crime ter sido decisiva no financiamento de campanha da eleição desse ano.

"Quero compartilhar com a opinião dele a respeito do vazio dessa campanha que foi preenchido pelo crime, pelo tráfico, pelo jogo do bicho e pelos agiotas. Isso é preocupante e o congresso nacional precisa, com calma, não de última hora, construir uma lei eleitoral que garanta a democracia nesse País”, opinou em entrevista ao Bahia Notícias.