Confusão marca votação de Dilma Rousseff em Porto Alegre

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) votou no colégio Santos Dumont, zona sul de Porto Alegre, no final da manhã deste domingo (2).

De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, a passagem da petista pelo colégio eleitoral gerou confusão e alguns eleitores não conseguiram entrar no local. Oficiais da Polícia Militar gaúcha e funcionários do Tribunal Regional Eleitoral (TER), não permitiram a entrada da imprensa, o que causou uma confusão na entrada.

Uma porta foi empurrada e aberta à força, por volta das 11h40. Ainda de acordo com a publicação, cerca de 50 militantes aguardavam a chegada da ex-presidente.