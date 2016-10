Ilhéus: Ex-presidente da Câmara de Vereadores é preso com 20 mil santinhos e dinheiro

Um ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, no Sul do estado, foi preso com 20 mil “santinhos” – panfletos com propaganda eleitoral – neste domingo (2). Jailson Nascimento foi detido em flagrante, na localidade de Malhado, acusado de crime de boca de urna.

Com o ex-vereador, policiais civis apreenderam 20.361 santinhos e adesivos de candidatos a prefeito e a vereador em Ilhéus, além de R$ 2,7 mil em espécie. Uma planilha com 14 nomes também estava em poder do ex-vereador e ex-secretário municipal de Ilhéus. De acordo com o Blog do Pimenta, o ex-edil foi encaminhado para o plantão da Polícia Civil.

Uma denúncia anônima levou os policiais civis à detenção de Jailson. O ex-vereador foi liberado depois de prestar depoimento à delegada Andréa Oliveira e assinar um termo circunstanciado.