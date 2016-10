O prefeito Amastha (PSB) foi reeleito em Palmas (TO), primeira capital do Brasil a ter o resultado consolidado – apesar de ainda não ter havido a conclusão da apuração das urnas.

Com 92,11% das urnas apuradas, o prefeito tem 52,98% dos votos, contra 30,80% do segundo colocado, Raul Filho (PR). Cláudio Lelis (PV) aparece com 10,04%, seguido por Zé Roberto (PT), com 3,71% e Sargento Aragão (PEN) com 2,48%.