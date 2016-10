Segundo o TSE, 83 candidatos foram presos até o início da tarde

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, atualizou há pouco, durante coletiva de imprensa, os números das ocorrências policiais ligadas ao processo eleitoral. Foram presos 83 candidatos em todo o País. Há ainda 66 ocorrências com candidatos que não geraram prisões.



No caso de não candidatos, as prisões até o momento contabilizadas pelo TSE somam 575. Sem prisões, as ocorrências com não candidatos chegam a 686.



Conforme os boletins divulgados mais cedo pelo TSE, os principais motivos para detenção, tanto de candidatos quanto de não candidatos, são a boca de urna e as propagandas irregulares.



Houve ocorrência em pelo menos 11 estados: Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Piauí, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande do Norte.