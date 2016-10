MPE apreende R$ 5 mil em lama do quintal da casa de candidato, no AP

Uma ação conjunta do Ministério Público Eleitoral (MPE), Polícia Militar (PM) e Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) conseguiu apreender R$ 5 mil na lama do quintal de um candidato a vereador de Cutias, a 135 quilômetros de Macapá.



As equipes de fiscalização, de acordo com informações do G1, chegaram a residência após denúncia anônima indicando a possibilidade da prática de compra de votos pelo político.



No local, os servidores do MPE constataram uma grande movimentação de pessoas e acionaram o juiz eleitoral Marck William Madureira da Costa para garantir a entrada na residência.



"Lá encontramos aproximadamente R$5 mil reais em notas de 20, 50 e 100 reais jogadas no quintal da residência. O Candidato negou ser o dono do dinheiro. Esta operação teve êxito pelo trabalho em conjunto da Policia Militar, com o Ten. Fábio e o juiz Eleitoral Marck William. O Ministério Público Eleitoral que vai continuar o trabalho para garantir que as irregularidades sejam sanadas”, informou o promotor eleitoral Fabiano Castanho.