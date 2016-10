Candidato à reeleição em Feira de Santana, José Ronaldo (DEM) lidera os votos com 70,88%, de acordo com a apuração parcial divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Foram apuradas 2,33% das urnas (25). Zé Neto (PT) está em segundo lugar com 17,24%, seguido de Jhonatas Monteiro (Psol), com 7,93%; Jairo (PP), com 3,21%; Angelo Almeida (PSB), com 0,70%. Leonardo Pedreira (PCO) recebeu 3 votos (0,4%).