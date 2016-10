Com mais de 10 mil votos, Kannário é eleito vereador de Salvador

Após o encerramento das eleições às 17h deste domingo (2), os resultados vão se desenhando. Na Câmara de Vereadores, alguns nomes já vão sendo eleitos.

Com 94,37% da apuração concluída, o cantor Igor Kannário (PHS) é o mais novo vereador de Salvador. O “Príncipe do Gueto”, como se definiu na campanha, foi eleito com 10.594 votos até o momento, num total de 4.439 urnas apuradas.

Além do pagodeiro, Paulo Câmara (DEM) e Luiz Carlos (PRB) também já foram confirmados. No total, 43 nomes são escolhidos para ocupar o cargo na capital baiana.