José Ronaldo confirma pesquisas e obtém sua maior vitória

Seu principal adversário, Zé Neto, ficou mais perto de um empate com o terceiro colocado do que de uma chance de ir ao segundo turno.

Jairo Carneiro, tirado do bolso do colete de Rui Costa para ser uma alternativa para o eleitor insatisfeito com Ronaldo que não quisesse votar em Neto, acabou fazendo papel de figurante. Com tempo de campanha alguns segundos maior que Zé Neto no horário eleitoral de rádio e TV, obteve um terço da votação do rasta, que era obrigado a se apresentar ao eleitor em apenas 15 segundos de cada vez.

Ângelo Almeida alcançou o vexame compatível com a campanha patética que exibiu na propaganda eleitoral.

E o do PCO não dá nem pra dizer que era candidato de verdade.