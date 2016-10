Ronaldo liquida oposição e se reelege

Contrariando as afirmações que dizem que prefeitos em longos mandatos costumam sofrer desgaste, a fadiga do cargo, José Ronaldo, não só venceu a eleição em Feira de Santana, como emplacou seu maior percentual de votos entre todos os seus mandatos, com 71,1 % contra 66,04% da última eleição.

O número de votos foi de 212.408 votos contra 195.697 da eleição passada.

Episódios que se supunha que iam custar caro ao prefeito como o grande aumento do IPTU, a crise que deixou a cidade dez dias sem ônibus, ou mesmo a batalha do BRT, além das falhas na Saúde, não foram capazes de mudar a cabeça do eleitorado feirense, há anos adaptado a regularidade da administração do DEM.

A verdade é que Ronaldo passou como um trator sobre a oposição na cidade, ganhou de lavada, e se torna um eleitor importante dentro do DEM para as eleições de 2018.