Candidato a vereador em São Bernardo do Campo (SP), Marcos Cláudio Lula da Silva (PT), filho do ex-presidente, não foi reeleito. Marcos Cláudio ficou na 58ª posição com apenas 1.504 votos – 607 a menos que Fran Silva (SD), último colocado na cidade

O vereador mais votado foi Pery Cartola, com 7.540 votos.